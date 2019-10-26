Bakan Selçuk: Hayrın kadar konuşmak güzel

YOZGAT'ta hayırsever iş insanlarıyla bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Anadolu da bir söz var; 'Paran kadar konuş değil de, hayrın kadar konuş' derler. Hayrın kadar konuşmak da gerçekten çok güzel" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Yozgat'ta restoranda düzenlenen kahvaltıda hayırsever iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Selçuk, eğitime katkı sağlayan 18 iş insanına teşekkür plaketi verdi. Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Selçuk, "Eğitim meselesinde istişarelerde bulunmak, görüş alışverişinde bulunmak üzere buradayız, daha yakından görmek, toplumla bütünleşmek, öğretmenlerle bir araya gelmek, yöneticilerimizle sohbet etmek, hayırseverlerimize teşekkür etmek için Yozgat´tayız. Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz. Anadolu'da bir söz var; 'Paran kadar konuş değil de, hayrın kadar konuş' derler. Hayrın kadar konuşmak da gerçekten çok güzel" dedi.



YOZGAT 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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