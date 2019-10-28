İl Emniyet Müdürü Esertürk: “Uyuşturucu hassas noktamız”

Yozgat’ın asayiş yönünden güvenli bir il olduğunu söyleyen Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, emniyet olarak hassas noktalarının "uyuşturucu" satışı ve kullanımı olduğunu belirtti.

Yaklaşık bir ay önce göreve başlayan Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk'e, kentte görev yapan gazeteciler hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gazeteciler ile sohbet eden Esertürk, emniyet olarak uyuşturucu konusunda çok hassas olduklarını dile getirerek, “Yozgat'ta bir gencimizi bile feda edecek tahammülümüz yok" dedi.

Polisin yapacağı çok işin olduğunu ifade eden Esertürk, “Vatandaşa yakın olacağız, işlerini zorlaştıran değil kolaylaştıran bir emniyet anlayışı içerisinde olacağız. Güler yüzlü olacağız ama kime karşı bize yakın olan suç işlemeyen, suçtan uzak olan insana karşı. Kime karşı acımasız olacağız, suç işleyen kişilere özellikle uyuşturucu madde kullanımı bizim hassas noktamız. Toplum varsa suç vardır. O nedenle Yozgat'ta yapacağımız çok şey vardır. Özellikle uyuşturucu konusunda Yozgat'ta bir gencimizi bile feda edecek tahammülümüz yok. Aile okul, vatandaş, esnaf, kamu görevlileri ile bir araya geleceğiz, suç ve suçluyla mücadele edeceğiz. Modifiyeli araçlar, abartı egzozlu araçlar, kasksız motosiklet kullananlar, araç içerisinde alkol alanlar, çevreyi rahatsız edenler ile ciddi manada mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yozgat’ın asayiş yönünden güvenli bir il olduğunu ve Yozgatlıların gerçekten suça karşı uzak olan kişiler olduğunu anlatan Esertürk, Yozgat'a Ankara'dan geldiğini, Ankara'da Yozgat'ın nüfusu kadar Yozgatlının yaşadığını belirtti.

Esertürk, "Yozgat huzur kenti, o nedenle Yozgat'ta olmaktan mutluyum" diye konuştu.

YOZGAT 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:52

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.