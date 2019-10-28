Yozgat’taki trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı

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Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Muşalikalesi köyü mevkinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Muşalikalesi köyü D200 karayolu üzerinde meydana geldi. Halil İbrahim Ö. (41) idaresindeki 34 HH 1940 plakalı araç sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki tabelaya çarparak savruldu. Kazada şoför Halil İbrahim Ö. ile araç içerisinde bulunan Canan Ö. (37), Ecrin Sude Ö. (6), Medine Ö. (13), Furkan Ö. (15), Efe Ö.(1,5) isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulansla tedavileri için Akdağmadeni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YOZGAT 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

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