Yozgat'ta Cumhuriyet coşkusu

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YOZGAT'ta Cumhuriyetin ilan edilmesinin 96'ıncı yıl dönümü, gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Kentte Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümü kutlamaları Vali Kadir Çakır'ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Program, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklerle sürdü. Vali Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, halkın bayramını kutladı. Törende konuşan Vali Çakır, "Başlangıcından sonuna kadar her safhası eşsiz mücadelelerle dolu kurtuluş savaşı Mustafa Kemal'in önderliğinde milletin her ferdinin fedakârlıkları sonucu kazanılan büyük bir zaferdir" dedi.

Vali Çakır'ın konuşmasının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program öğrencilerin şiir okuması ve resmi geçit töreni ile sona erdi.



YOZGAT 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

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