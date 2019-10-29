Türk bayrağı hediye edip kan şekerlerini ölçtüler

Yozgat Diyabet Derneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla il genelindeki esnafı ziyaret ederek hem Türk Bayrağı dağıttı hem de kan şekeri ölçümü gerçekleştirdi.

Yozgat Diyabet Derneği üyeleri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Dernek üyeleri esnafları gezerek hem kan şekeri ölçümü gerçekleştirdiler hem de Türk bayrağı ve diyabet dergisi hediye ederek esnafların bayramlarını kutladılar. Gerçekleştirilen etkinlikte Dernek Başkanı Meltem Yılmaz, vatandaşları diyabet konusunda bilgilendirdi ve merak edilen soruları cevaplandırdı.

Vatandaşları diyabet konusunda bilinçlendirmek için böyle bir etkinliğe imza attıklarını söyleyen Dernek Başkanı Meltem Yılmaz, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dernek üyeleri olarak esnaflarımızı gezdik. Onların hem kan şekerlerini ölçtük hem de diyabet ile ilgili merak ettikleri soruları cevapladık. Bizim için güzel bir etkinlik oldu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnafımızın bayramını kutlayıp onlara Türk bayrağı hediye ettik. Yozgat’ta vatandaşlarımızı diyabet konusunda bilinçlendirmek için bu tür etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Esnaflarda dernek başkanı Meltem Yılmaz ve dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

YOZGAT 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

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