Tren hemzemin geçitte tıra çarptı: 1 ölü

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Yozgat’ın Yerköy ilçesinde hemzemin geçidinde trenin tıra çarpması sonucu tır şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, Yerköy ilçesi Buruncuk köyü mevkiinde bulunan tren yolu hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük treni, hemzemin geçidinden geçmekte olan Mustafa Dündar (36) idaresindeki 66 KR 378 plakalı tıra çarptı. Kazada trenin altında kalan tır sürücüsü Mustafa Dündar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOZGAT 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

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