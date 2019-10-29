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Tren hemzemin geçitte tıra çarptı: 1 ölü

İHA

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hemzemin geçidinde trenin tıra çarpması sonucu tır şoförü hayatını kaybetti.

Tren hemzemin geçitte tıra çarptı: 1 ölü

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde hemzemin geçidinde trenin tıra çarpması sonucu tır şoförü hayatını kaybetti.
Kaza, Yerköy ilçesi Buruncuk köyü mevkiinde bulunan tren yolu hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük treni, hemzemin geçidinden geçmekte olan Mustafa Dündar (36) idaresindeki 66 KR 378 plakalı tıra çarptı. Kazada trenin altında kalan tır sürücüsü Mustafa Dündar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOZGAT

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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