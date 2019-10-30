Yozgat'ta beton mikseri devrildi: 1 ölü

Yozgat’ta beton mikserinin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Topaç köyünde seyir halinde bulunan beton mikseri virajı alamayarak devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan şoför Ahmet Tokat olay yerinde hayatını kaybetti. Topaç köyü sakinlerden Ahmet Türker, bu bölgede çok sayıda kaza yaşandığını söyleyerek, “Köprünün yanlış yapıldığını araçların neredense 90 derece dönüş yapması gerekiyor. Bu sebeple de virajı alamayan çok sayıda araç burada kaza yapıyor. Biran önce bu yolun ve köprünün düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOZGAT 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

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