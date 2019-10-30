Yozgat\u2019\u0131n Akda\u011fmadeni il\u00e7esi K\u0131z\u0131lcaova k\u00f6y\u00fcnde ormanl\u0131k b\u00f6lgede gece projekt\u00f6rlerle avlanan 4 ki\u015fi su\u00e7\u00fcst\u00fc yakaland\u0131. Akda\u011fmadeni il\u00e7esi K\u0131z\u0131lcaova k\u00f6y\u00fcnde yasak olmas\u0131na ra\u011fmen gece av\u0131na \u00e7\u0131kan 4 ki\u015fi vatanda\u015flar\u0131n \u015fikayeti \u00fczerine yakaland\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re K\u0131z\u0131lcaova k\u00f6y\u00fc ormanl\u0131k mevkiinde gece far yak\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar, durumu \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ile Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6revlilerine bildirdi. Vatanda\u015flar\u0131n \u015fikayetlerini de\u011ferlendiren ekipler gece avlanan N.T., M.K., M.\u015e. ve Y.G isimli \u015fah\u0131slar\u0131 yakalad\u0131. Yakalanan \u015fah\u0131slar\u0131n av b\u00f6lgesine getirdikleri otomobil ile av silahlar\u0131na el konuldu. \u015eah\u0131slara Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yetkililerince idari para cezas\u0131 uyguland\u0131.