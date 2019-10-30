Sorgun Belediyespor evinde Arkasspor’a 3-0 mağlup oldu

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20192020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Sorgun Belediyespor, evinde karşılaştığı Arkasspor’a 30 mağlup oldu.

Ligin ilk haftasında Spor Toto’ya 31 mağlup olan Sorgun Belediyespor, ligin 2. haftasında kendi seyirci önünde Arkasspor’a 30 mağlup oldu. Sorgun Kapalı Spor Salonun'da oynanan karşılaşmanın ilk setini Arkasspor 2523 kazandı. Maçın ikinci setini 2516 farklı skorla geçen Arkasspor, son sette de karşılıklı sayıların sonunda 2523 kazanarak sahadan 30 skorla ayrıldı.

YOZGAT 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:50

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