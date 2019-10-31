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“Herkes Kendi Güzel Köyüne” projesi ile göçün önüne geçilecek

İHA

Yozgat Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan köyden kente göçün önüne geçmek için hazırladıkları "Herkes Kendi Güzel Köyüne" projesiyle köylerde refah seviyesinin artacağını söyledi.

“Herkes Kendi Güzel Köyüne” projesi ile göçün önüne geçilecek

Yozgat Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan köyden kente göçün önüne geçmek için hazırladıkları “Herkes Kendi Güzel Köyüne” projesiyle köylerde refah seviyesinin artacağını söyledi.
Yozgat’ta göçün önüne geçmek ve halkın refah seviyesini yükseltmek için “Herkes Güzel Köyüne” projesini hazırlayan Yozgat Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Yeniden Refah Partisi olarak Yozgat’ta ‘Herkes Kendi Güzel Köyüne’ projesini hazırladıklarını anlatan Yozgat Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan, “Bu projenin önemi ilk önce insanların istihdamı artırmak, tekrar şehirlere göçmüş olan insanların köylerinde yaşamalarını sağlamayı esas alıyoruz. Herkesin Allahtan başka kimseye ihtiyacı olmadan kendine yetebilen evler modelleriyle bu projenin ilk etabına başlayacağız. Bundan sonraki etaplarda tarıma yönelik KDV’si yüksek ürünler ürettirip kooperatifler kurup satış ağını hazırlayarak bu projeyi hazırladık. Daha sonra bu projenin diğer etaplarında dağlarda yetişecek sert kabuklu ceviz, badem, fındık gibi meyvelerin yetiştirilmesini sağlamak en büyük hedeflerimizin arasında. Bu ürünleri de sadece yetiştirmekle kalmayıp, kırıp temizleyip marketlerde yerini aldıracak sistemi buradaki köylü vatandaşlarımıza kurdurup ayrıca işletmelerin üretim yerlerine sevk ettireceğiz. İlk önce Yozgat’ın yaşanan göçünü bu şekilde çözmek hatta bu göçü çözdüğümüz gibi tekrar Yozgat’a geri dönüşü sağlamayı düşündüğümüz bir proje olacak” dedi.
Kayhan, “Bu projeyi biz yapalım demiyoruz, bunu iktidar partisi de yapabilir, başkaları da yapabilir. Önemli olan bu projelerin hayata geçmesi. Yapılsın da kim yaparsa yapsın mantığıyla bizim yaptığımız bir proje. Ticari olarak düşünmediğimiz Allah’ın ve milletin iradesini kazanmak için yaptığımız bir proje. İnşallah hayata geçiririz ve Yozgat’ımıza hayırlı olur” şeklinde konuştu.

YOZGAT

31 Ekim 2019 Perşembe

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