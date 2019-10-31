Türk Ocağından kermes

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türk Ocağından kermes

İHA

Türk Ocağı Yozgat Şubesi tarafından Cumhuriyet ve Kültür haftası programı çerçevesinde kermes düzenlendi.

Türk Ocağından kermes

Türk Ocağı Yozgat Şubesi tarafından Cumhuriyet ve Kültür haftası programı çerçevesinde kermes düzenlendi.
Düzenlenen kermese, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’un eşi Ümit Yeşilyurt, MHP İl Başkanı Ferhat Altan, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Ülkü Ocakları Yozgat Şube Başkanı Turan Karakuş, Türk Ocağı Yozgat Şube Başkanı Nefise Yüksek ve davetliler katıldı.
Açılış öncesi bir konuşma yapan Türk Ocakları Yozgat Şube Başkanı Nefise Yüksel, Bu gün burada birlik ve beraberlik içerisinde bulunuyor olmamızın kıymeti, biliniz ki Yalnızca bu atmosferle sınırlı olmadığını söyledi.
Başkan Yüksel “ Türkiye, gerçekten de kritik bir dönemeçtedir Ancak etrafımızda olup bitene seyirci kalmamıza kesinlikle izin vermeyen tarihimiz ve Coğrafyamızın gereklerini yerine getirmek de millet olarak bizlere farzdır. Ordumuzun şanlı harekâtında, devletimizin yanındayız! Politik görüşümüz ne olursa Olsun Devletimizin ve Ordumuzun yanında olmak, milli bir görevdir. Bunun bilinci ile Hareket ederek demokratik siyaset içinde görüş farklarımız olsa dahi, dışarıdan; bizi ve Ekonomimizi tehdit edebilecek herhangi bir yaptırım olduğunu asla kabul etmeyiz ve Haddini aşan her tehdidin bizi birbirimize daha da bağlayacağını herkesin bilmesini isteriz. Unutmamalıyız ki, bu topraklar ihaneti, gafleti ve boş vermişliği kaldırmaz! Yüzlerce yıl önce Türk'ü sindirmek isteyen zihniyet bugün de kendini geri çekmiyor Elbette. Düşman isimleri değişiyor fakat görevleri değişmiyor maalesef. Şükürler olsun ki, Bu dönemeçten de alnımızın akıyla çıkmak adına, sorumluluğu üstlenme görevi biz Türk Milliyetçilerindedir! Sağlam durmak, güçlü olmak ve birlik ve beraberliğimize en ufak söz Söyletmemek zorunda olduğumuzu, bu coğrafyanın kaderi olan daha Önceki deneyimlerimiz gereğince biliyoruz. Milli devlet, üniter yapı, bizim Kırmızı Çizgimizdir, coğrafyamızın gereklerini yerine getirmek de millet ve devlet olarak üzerimize Farzdır. Yüce Türk milleti, her ne yapılması gerekiyorsa bunu yapacak güçtedir. Yüce ordumuzun, Barış pınarı harekâtında muzaffer olmasını diliyoruz ve her türlü görev ve sorumluluğa Açık olduğumuzu bir kere daha belirtmekten şeref duyuyoruz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle. Bu vesile ile birlik ve beraberliğimizin en büyük göstergesi olan, dünyaya bunu İspatladığımız, Cumhuriyetimizin 96. Yıl dönümünü kutlarım. Başkomutan Atatürk'e, silah Arkadaşlarına, Barış Pınarı harekâtında şehit olan askerlerimize ve tüm şehitlerimize Cenab1 Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.
Düzenlenen kermesin geliri eğitim için kullanılacak.

YOZGAT

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araç ineğe çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Araç ineğe çarptı: 1 yaralı
“Herkes Kendi Güzel Köyüne” projesi ile göçün önüne geçilecek
YEREL HABERLER “Herkes Kendi Güzel Köyüne” projesi ile göçün önüne ...
Sorgun Belediyespor evinde Arkasspor’a 3-0 mağlup oldu
YEREL HABERLER Sorgun Belediyespor evinde Arkasspor’a 3-0 mağlup ...
Yozgat’ta projektörlü avcılar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Yozgat’ta projektörlü avcılar suçüstü yakalandı
Yozgat'ta beton mikseri devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Yozgat'ta beton mikseri devrildi: 1 ölü
Tren hemzemin geçitte tıra çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Tren hemzemin geçitte tıra çarptı: 1 ölü
Türk bayrağı hediye edip kan şekerlerini ölçtüler
YEREL HABERLER Türk bayrağı hediye edip kan şekerlerini ölçtüler
Yozgat'ta Cumhuriyet coşkusu
YEREL HABERLER Yozgat'ta Cumhuriyet coşkusu
Rektör Karadağ: “Öğrencilerimizin sağlık durumlarında korkulacak bir durum yok”
YEREL HABERLER Rektör Karadağ: “Öğrencilerimizin sağlık durumlarında ...
Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X