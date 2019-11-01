Sorgun TSO’dan bin 100 öğrenciye yardım

Yozgat'ın Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç sahibi bin 100 öğrenciye eğitim yardımında bulundu.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilçede okul müdürleri aracılığı ile eğitim öğretim yılı başlamadan önce Sorgun’da ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ettiklerini belirterek, “Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde gerçekleştirilen yardımlarla, ilçemizde eğitimöğrenim gören ihtiyaç sahibi çocuklarımızın ihtiyaçlarını bir nebzede olsa gidermeye çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sadece eğitim öğretim yılı başlangıcında değil tüm zamanlarda hatırlanması ve sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. 20192020 Eğitim öğretim döneminde bin 100 öğrencimize 40 bin TL tutarında okul çantası yaptırdık”dedi.

YOZGAT 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:38

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