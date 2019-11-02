Kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Gökdere köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Akdağmadeni ilçesi Gökdere köyü mevkiinde meydana geldi. İshak K. (39) idaresindeki 06 DD 0416 plakalı kamyonet kaygan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken araç içerisinde bulunan İsmail Ş.(36) ise olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı. İsmail Ş. tedavisi yapılmak üzere Akdağmadeni Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YOZGAT 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.