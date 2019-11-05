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Köye güvenlik kamerası kurdular

İHA

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Poyrazlı köyünde vatandaşlar hem hırsızlık olaylarının önüne geçmek hem de gurbette sıla özlemi çeken vatandaşların hasretlerini gidermek amacıyla köyün giriş ve çıkış noktaları olmak üzere 6 ayrı yere güvenlik kamerası yerleştirdi.

Köye güvenlik kamerası kurdular

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Poyrazlı köyünde vatandaşlar hem hırsızlık olaylarının önüne geçmek hem de gurbette sıla özlemi çeken vatandaşların hasretlerini gidermek amacıyla köyün giriş ve çıkış noktaları olmak üzere 6 ayrı yere güvenlik kamerası yerleştirdi.
Şehirlerde güvenliğin sağlanması ve suçluların yakalanmasında önemli bir yer tutan güvenlik kameraları, artık köylerde de yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyü Muhtarlığı, özellikle olası hayvan hırsızlıkları ve diğer güvenlik önlemleri ile gurbette yaşayan hemşehrilerinin sıla hasretini gidermeleri amacıyla köyün giriş ve çıkışları başta olmak üzere çeşitli yerlerine 8 güvenlik kamerası yerleştirdi.
Kış mevsiminde 50 hane ve 180 kişinin yaz mevsiminde ise 100 hane olmak üzere 500 kişinin ikamet ettiği Poyrazlı köyü, 7 gün 24 saat güvenlik kameraları ile gözetleniyor. Güvenlik kameraları ile takip edilen köyde vatandaşlar huzur içerisinde yaşamlarını sürdürürken gurbetteki vatandaşlar da istedikleri saatte köylerini izleyerek hasret gideriyor.
Poyrazlı köyü sakinlerinden Nusret Yalçın yaptığı açıklamada, “Köyümüzde kameranın olması çok iyi. Avrupa’da olanlar ve şehir dışında olanlar istedikleri zaman köyü izleyebiliyor. Emniyet açısından da güzel oluyor. Hırsızlık olayı hiç olmuyor önceden büyükbaş hayvan çalarlardı onlarda artık olmuyor çok memnunuz” dedi.
Ramazan Aktay ise, “Köyün belirli noktalarında 6 tane kamera ile bütün köy izleniyor. Gurbetteki köylülerimiz rahat olsunlar, buradaki evleri güven içerisinde. Onlar hasret giderip köylerini seyredebiliyorlar, uygulamadan çok memnunuz” şeklinde konuştu.
Poyrazlı köyü muhtarı Hüseyin Şahingöz de kameraların 7 gün 24 saat açık olduğunu belirterek, “Kameraları hem güvenlik açısından hem de gurbetteki köylülerimizin hasret gidermesi için 7 gün 24 saat devamlı görüntü veriyoruz. Güvenlik açısından her köyün ihtiyacı. Biz bu ihtiyacımızı resmi makamlara ilettik onlardan bir sonuç alamayınca kameraları biz kurduk ve köyümüz 8 noktadan izleniyor. Poyrazlı köylülerimiz gurbette çok. Bunlar köy hasretini çekiyorlar bazıları her yıl gelemiyor. Biz de o açıdan bu kameraları koyduk ki vatandaşlarımız köy hasretini gidersinler. Poyrazlı.com diye bir sitemiz var bu siteden köyümüzü 7 gün 24 saat izleyebiliyorlar. Ayrıca köyümüzün giriş çıkışlarında iki tane kamera var. Zamanlı zamansız kim geldi kim gitti şüpheli bir durum olduğu zamanda geriye dönükte seyredebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

YOZGAT

05 Kasım 2019 Salı

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