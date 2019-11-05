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Boğazlıyan’da sürücülere ücretsiz çadır ve reflektör dağıtıldı

İHA

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, Boğazlıyan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi katkılarıyla araç sahiplerine çadır ve reflektör dağıtıldı.

Boğazlıyan’da sürücülere ücretsiz çadır ve reflektör dağıtıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Boğazlıyan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi katkılarıyla araç sahiplerine çadır ve reflektör dağıtıldı.
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde pancar hasadının yoğunlaştığı şu günlerde traktörler için reflektör, kamyonlar için ise çadır dağıtımı gerçekleştirildi.
Dağıtım töreninde konuşan Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş “Özellikle pancar hasat mevsiminin olduğu günümüzde trafikte sorunlarımız mevcut. Kamyon ve traktörlerimizin sayısı fazla olduğu için kazalar meydana geliyor. Özellikle gece görünmesi zor olduğu için traktörler kazalara daha çok meydan veriyor. Pancar nakliye yapan sürücü arkadaşlar ise çadırsız taşımacılık yaptıkları için kazalara sebebiyet verebiliyor. Bu sebeple Boğazlıyan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi duyarlılık göstermişler. Sürücülere çadır ve reflektör dağımı için buradayız. Kooperatifimizin katkılarıyla çadır ve reflektör dağıtımını yapacağız. Herkese hayırlı olur inşallah kazasız belasız günler diliyorum” dedi.
Kaymakam Okumuş “Boğazlıyan ilçesi önemli bir tarım bölgesi ve tarımsal faaliyetler oldukça fazla. Bu sebeple ilçemizde kamyon, tır ve traktörler gerek köy yollarında gerekse devlet karayollarında önemli bir ağırlık teşkil ediyor. Muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla pancar hasadı yapan kamyon ve traktörü bulunan çiftçilerimize çadır ve reflektör dağıtımı gerçekleştirdik ve sürücülere reflektör takmanın önemini anlattık. Bizlerle birlikte ortak hareket eden, çadır ve reflektör dağıtımında bizlerden desteğini esirgemeyen Boğazlıyan Motorlu taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Köksal Kılıçarslan’a ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Reflektör alan traktör sürücülerinden Mehmet Tek ise uygulama yapan ve kendilerine reflektör veren trafik ekiplerine teşekkür ederek, “Çiftçi olarak gece gündüz sürekli çalışıyoruz. Ürünümüzü tarladan köye, köyden ilçeye taşımak zorunda kalıyor ve bunların birçoğunu da gece yapıyoruz. Traktörümüzün ışık donanımı yeterli olsa da yine böyle bir reflektöre ihtiyacımız oluyor. Bizlere ceza yazmadan reflektör konusunda uyaran ve bize reflektör veren emniyet ve jandarma mensuplarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Vatandaşlara dağıtılan reflektörlerden bir tanesini yol uygulamasında Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş traktör kasasına kendisi taktı. Törene Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanı Kamil Çaylı, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Şahin, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Köksal Kılıçarslan ve çok sayıda STK temsilcisi ve şoför esnafı katıldı.

YOZGAT

05 Kasım 2019 Salı

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