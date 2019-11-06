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İYİ Parti Yozgat İl Başkanı, kazada öldü

DHA

YOZGAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak (59) hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 partili de yaralandı.

YOZGAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak (59) hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 partili de yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Yamaçla Beldesi yakınlarındaki tali yolda meydana geldi. İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak ve partililer, Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın'ı ziyaret etmek için yola çıktı. Şahin Köksal yönetimindeki 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, İl Başkanı Seyfi Bayrak, hayatını kaybederken, İl Başkanlığı yöneticileri Şahin Köksal, Aniş Kutlu, Veysel Toprakseven ve Ahmet Şükrü Karabacak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Şükrü Karabacak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YOZGAT

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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