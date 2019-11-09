Fuat Oktay, Yozgat'ta il değerlendirme toplantısına katıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Yozgat Belediyesi'nde 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Çevre ve şehircilik konularını kapsayan toplantının ardından açıklama yapan Fuat Oktay, toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgi alanı içindeki bütün sorunların detaylı bir şekilde ele alındığını söyledi. Oktay, "Bakanımızın, vekillerimizin, valimizin, belediye başkanlarımızın her birinin sorun alanlarıyla alakalı veya ihtiyaçlarıyla, ya da geleceğe dönük hem şehirleriyle ilgili hayallerinin gerçekleştirilmesine dönük çalışmaları tek tek inceledik, çalıştık, gerekli kararları aldık" dedi.

Oktay, bu çalışmaların Türkiye'nin 81 ilinde aralıksız yapıldığını aktaran Oktay, "Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerle alakalı ilan ettiği manifestomuz vardı, şehirlerimizin güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi için. Bu çerçevede de Yozgat'ın nasıl geliştirileceği, güzelleştirileceği ile çalışmalarımız ve projelerimizi görüştük" diye konuştu.

BAKAN KURUM: MARKA ŞEHİRLER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Yozgat´ın alt yapısından içme suyu ve güneş enerjisi kullanımına kadar birçok konuda yatırımların başladığını, bunların devam edeceğini söyledi. Kurum, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına `ne yapabilirizin istişare toplantısını yaptık. Bu çerçevede tüm belediyelerimizi dinlemek, tüm belediyelerimizin taleplerini istişare etmek suretiyle belli kararlar aldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Sayın, Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu manifesto çerçevesinde, 11 maddelik manifesto ki bunun 8 tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı ilgilendiren, kentin alt yapısı, kentsel dönüşümü, bu anlamda şehirle alakalı birçok kararı içeren görüşmeyi de burada bu manifesto çerçevesinde yaptık ve aynı masa etrafında da karar almak suretiyle vatandaşlarımıza 2023´e giden yolda şehirlerimiz için marka şehirler için atılması gereken adımların da kararını almış olduk" diye konuştu.





YOZGAT 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

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