98. yılda 98 fidan toprakla buluştu

İnsülinin keşfinin 98. yılında Diyabet Farkındalık Ayında sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, 98 fidanı toprakla buluşturdu.

Yozgat Diyabet Derneği, Yozgat Türk Riders Chopper Kulübü, Türk Chopper Motosiklet Kulübü, Bozok Üniversitesi Yamaç Paraşüt Kulübü ve Yozgat Uyuşturucuyla Mücadele Derneği etkinlikte bir araya gelerek Nohutlu Tepesi mevkiine diyabete dikkat çekmek için 98 fidan dikti. Dernek üyeleri fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

İnsülinin bulunuşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla fidan dikime etkinliği gerçekleştirmek istediklerini anlatan Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, "Oğluma ilk diyabet tanısı konulduğunda dünyamın yıkıldığını sanmıştım, hastanede yatış sürecimde karşı koridorda lösemili çocukları gördüm ve dedim ki kendime diyabetin bir çaresi var, bu da insülin. Kabullenme sürecim böyle başladı. Bizler de Yozgat'ta sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek, insülin keşfinin 98. yılında 98 fidan dikerek, farkındalık oluşturmak hem de doğaya iz bırakmak istedik. İnsülin, harp cerrahı Banting ve tıp öğrencisi Best tarafından 1921 yılında Toronto’da yapılan çalışmalarda keşfedilmiştir. Burada fizyoloji laboratuvarının başındaki Profesör Macleod’un büyük desteği olmuştur. Daha sonra Collip ekibe katılmış ve insülini saflaştırmıştır. İnsülin tedavisi olmazsa olmaz tedavimiz, altını yine çizerek belirtmek isterim ki diyet ve hareket de tedavimizin bir parçası. Bugün etkinlikte emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Etkinliğin sonunda katılımcılar diktikleri fidanlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

YOZGAT 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:46

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