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Her gün 250 köpeğin bakımını üstleniyor

İHA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İsmail Bolat, sokak köpekleri için oluşturulan barınakta sahipsiz 250 hayvanın bakımını üstleniyor.

Her gün 250 köpeğin bakımını üstleniyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde İsmail Bolat, sokak köpekleri için oluşturulan barınakta sahipsiz 250 hayvanın bakımını üstleniyor.
Sorgun ilçesinde kepçe operatörü olarak çalışan İsmail Bolat, boş vakitlerini sokak hayvanlarına ayırdı. 3 yıl önce hayvanseverlerin desteği ve kendi imkanları ile kurulan barınakta, mesai sonrası zamanının büyük bir bölümünü köpekleriyle geçiren Bolat, köpekleri elleri ile besliyor her gün bakımlarını yapıyor. Kendini sokak hayvanlarına adayan Bolat, sakat, hasta ve yaralı hayvanların da tedavisini yaptırıyor.
Çocukluğundan beri sokak hayvanlarını çok sevdiğini söyleyen Bolat, "Onlara acırdım, sonra garip isminde bir köpek sahiplendik ve o köpekten sonra hayvan sevgimiz daha da arttı. Bir iki üç köpek derken şuna da bakayım şunu da doyurayım nerede bir köpek görsek hep çöp bidonlarını koklamaları yalamaları yiyecek aramaları çok dokundu bana ve her köpeğe yardımcı olmaya başladım. Daha sonra hayvanseverler diye bir camia olduğunu öğrendik. Bu camia ile tanıştık ve çok daha fazla hayvana hitap etmeye çalıştık. 3 yıl önce bu barınağı kurduk. Burada iki barınak var yarısı dernek adına yarısı benim şahsım adıma. Burada 500 tane sokak köpeğine sahip çıkabiliyoruz. Ne kadar büyük bir mutluluk bu hayvanların bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz. Barınağımızdaki bütün köpekleri kısırlaştırdık. Bu işin içine bir girmiş olduk, çıkamadık da sonra onların sevgisi bizi bıraktırmadı kendilerinden ve böyle devam ediyoruz. Şu an 250 tane köpeğim var. Bu köpekler bize geldiğinde yaralıydı, hastaydı yardıma ihtiyacı ve mağdur olan hayvanları veteriner arkadaşlarıma burada tedavi ettirdik. Şu an hayvanlar sağlıklı hayvansever kardeşlerimizin de sayesinde mutlu bir şekilde özgür bir ortamda yaşıyorlar” dedi.
Sokak köpeklerinin tüm bakımlarını kendisinin yaptığını söyleyen Bolat, “Kendim kamuda işçiyim. Mesai saatimden sonra geliyorum gecenin bir yarısına kadar bunların bütün bakımlarını her gün aralıksız kesintisiz ve aksatmadan yerine getiriyorum. Sokak hayvanları toplumumuzun en zayıf halkası. Toplumda hep dışlanan hep kovalanan ötekileştirilen ama bunlarda rabbimizin yarattığı ve insanlara emanet ettiği canlılar. Yüce yaradan bütün hayvanlar insanlara emanet demiş . Ben de onlara bir emanet gözü ile gönüllü olarak bakıyorum, emanete sahip çıkıyorum. Emanete sahip çıkmayanları da emanete sahip çıkmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

YOZGAT

11 Kasım 2019 Pazartesi

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