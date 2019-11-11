Sorgun’da kaçak kazı operasyonu

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Erkekli Köyü yakınlarında kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erkekli Köyü Kalecik mevki'inde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda A.A. ve B.K isimli 2 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde kazıda kullanılan 2 adet dedektör, 1 adet balyoz, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet çapa ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

YOZGAT 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

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