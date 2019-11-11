Sorgun’da bin 800 fidan toprakla buluştu

Yozgat’ın Sorgun İlçesi Çavuşlu Köyü Üç Dede Kültürel ve Yardımlaşma Derneği tarafından bin 800 adet fidan toprakla buluştu. Çavuşlu Köyü Üç Dede Kültürel ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen fidan dikimine Dernek Başkanı Ali Ekber Yılmaz, Dernek Yönetimi ve köy halkı katıldı.

10 Kasım Ata Hatıra Ormanlık alanına ve köy girişinde bulunan yol kenarlarına bin 800 adet Leylandi, mavi servi, akasya gibi çam ağaçlarının dikimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Dernek Başkanı Ali Ekber Yılmaz “Amacımız köyümüzde orman alanlarının geliştirilmesi ve ülkemizdeki yeşil alanların artırılmasıdır. Bizden sonraki nesillere daha yeşil bir alan bırakmamız gerekiyor. Vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza ormanın ve yeşilin ne kadar önemli olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu nedenle bugün aramıza katılarak fidan dikimimize katılan ve emeği geçen bütün köy halkımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fidan dikimlerimiz bugün olduğu gibi bundan sonrada devam edecek”dedi.

YOZGAT 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

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