Cezaevi firarileri Sorgun’da yakalandı

Af yasası ne oldu? İşte son durum

Yozgat'ın Akdağmadeni Açık Cezaevi’nden dün öğle saatlerinde firar eden 2 mahkum Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Akdağmadeni Açık Cezaevi’nden dün saat:12.00 sıralarında firar eden S.A. ve S.E. isimli iki şahsın yolcu otobüsü ile Yozgat İl Merkezine kaçacakları ihbarı üzerine Sorgun İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, yolcu otobüsünü özel bir dinlenme tesisine yakın bir bölgede durdurarak şahısları yakaladılar. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıslar adliye sevk edildiler.

YOZGAT 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:36

YATSI 18:57

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