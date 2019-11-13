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Sorgun’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

İHA

Mevlidi Nebi Haftası kapsamında Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz ve Aile" konulu panel düzenlendi. Sorgun Belediye Kültür Salonunda düzenlenen panele Sorgun İlçe Kaymakamı Bahadır Güneş, İl Müftüsü Salih Sezik, Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, Parti Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, daire amirleri ve...

Sorgun’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Mevlidi Nebi Haftası kapsamında Yozgat’ın Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından “Peygamberimiz ve Aile” konulu panel düzenlendi. Sorgun Belediye Kültür Salonunda düzenlenen panele Sorgun İlçe Kaymakamı Bahadır Güneş, İl Müftüsü Salih Sezik, Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, Parti Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Sorgun Belediye Kültür Merkezinden düzenlenen Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Salih Sezik, Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 Mevlidi Nebi Haftası'nda gerçekleştirilecek etkinliklerin ana başlığını Hz. Peygamber ve Aile bağı olarak belirlediğini söyledi.
Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in yaptığı panelde katılımcılara "Peygamberimiz ve Aile" konusunda katılımcılara bilgi aktardı. Panel sonrası Sorgun Müftülüğü katılımcılara kitap dağıttı.

YOZGAT

13 Kasım 2019 Çarşamba

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