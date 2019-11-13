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Özgül öğrenme güçlüğünün ilk tanısı evde başlıyor

İHA

Normal ya da normalin üstünde zeka seviyesine sahip çocukları, okuma, yazma, aritmetik gibi akademik becerilerin yanı sıra günlük hayatta ihtiyaç duyulan becerilerden de yoksun bırakan Özgül Öğrenme Güçlüğü erken tanıyla sorun olmaktan çıkıyor.

Özgül öğrenme güçlüğünün ilk tanısı evde başlıyor

Normal ya da normalin üstünde zeka seviyesine sahip çocukları, okuma, yazma, aritmetik gibi akademik becerilerin yanı sıra günlük hayatta ihtiyaç duyulan becerilerden de yoksun bırakan Özgül Öğrenme Güçlüğü erken tanıyla sorun olmaktan çıkıyor.
Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Çiğdem Toklu Yalvaç, kimi zaman zeka geriliğiyle karıştırılan ‘Özgül Öğrenme Güçlüğü’ konusunda ebeveynlere uyarılarda bulundu.
Kendi içerisinde 3 farklı çeşidi bulunan Özgül Öğrenme Güçlüğü’nün, zihinsel yetersizlik, sosyal/kültürel yoksunluk ve olumsuz çevresel faktörler etkili olmaksızın akademik başarıyı olumsuz etkileyen; öğrenme, okumayazma ve aritmetik becerisine ilişkin bu güçlüklere neden olduğunu söyleyen Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Çiğdem Toklu Yalvaç, ebeveynlerin çocuklarını gözlemlemesi konusunda uyardı.
Erkeklerde 3 kat fazla görülüyor
Özgül Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocukların okul başarısının akranlarından düşük olduğunu belirten Dr. Yalvaç, bu bireylerin standart eğitime rağmen yaşına ve zekasına uygun başarılar gösteremediğini dile getirdi. Genetik ve çevresel faktörlerin Özgül Öğrenme Güçlüğü gelişimine neden olabildiğini kaydeden Yalvaç, “Beyin hasarı geçirme, gebelik enfeksiyonları, doğumda ya da doğum sonrasında yaşanan problemler, psikiyatrik sorunlar ve sosyoekonomik güçlükler gibi durumlar Özgül Öğrenme Güçlüğünün ortaya çıkmasında etkili olabilmektedir” dedi.
Yapılan çalışmalar sonucunda toplumda yüzde 517,5 oranında Özgül Öğrenme Güçlüğü görüldüğünün altını çizen Yalvaç, erkek çocuklarında kız çocuklarına oranla 35 kat daha fazla rastlandığını bildirdi.
Okul çağında özgül öğrenme güçlüğü
Özgül Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocukların okul çağlarında yaşadıkları zorluklara değinen Dr. Yalvaç sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Okul çağındaki çocukta kelime/harf atlama, ekleme, uydurma, db gibi çizgi uzunluğu ve konumsal yönleri ile ayırt edilen harfleri ayırmada zorluk, yavaş okuma, okuduğunu anlamda güçlük, başkası okuduğunda daha iyi anlama, sayıları öğrenememe, toplamaçıkarma işaretlerini karıştırma, + yerine x kullanma, sayı kavramlarını anlamakta güçlük, 69, 47, 25,1221 gibi sayılar karıştırma, saati öğrenememe, çarpım tablosunu ezberlemede zorluk, kötü el yazısı, yavaş yazma, ters yazma, kelimeleri cümle içinde doğru yerleştirememe, kelimeleri unutma, noktalama işaretlerinin ve büyük harfin nerede kullanılacağını kestirememe gibi belirtiler görülebilir”
Okul öncesi belirtiler
Özgül Öğrenme Güçlüğünün genellikle akademik yaşamda ortaya çıktığını belirten Dr. Yalvaç, okul öncesi dönemde, aileleri çocuklarını iyi gözlemleri konusunda uyardı. Yalvaç, motor koordinasyon sorunu olarak da belirti veren Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocukların el kaslarını ilgilendiren becerilerde olduğunu belirtti. Yalvaç, “Ayrıca bu çocuklarda sıraya koyma becerisi ile ilgili sorunlar yani haftanın günleri, aylar, mevsimler, sayıları doğru sırayla sayamama, okuduğu bir öyküyü anlatması istendiğinde öykünün başını sonunu karıştırma görülebilir. Çatalkaşık kullanma, ayakkabı bağlama, kalem tutma gibi el kaslarını ilgilendiren becerilerden yoksun olabilirler” şeklinde konuştu.
Özgül öğrenme güçlüğü tanısı
Özgül Öğrenme Güçlüğü tanısından şüphe edilen her çocuğun mutlaka Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanına yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr.Yalvaç, “Özgül Öğrenme Güçlüğünün, öğrenmeyi zorlaştıran diğer durumlarla ayrımı yapılmalıdır. Özgül Öğrenme Güçlüğü olguları kliniğe çoğunlukla okul başarısızlığıyla gelir, ancak okul korkusu, davranım bozuklukları, bedensel yakınmalar, gece korkuları, konuşma bozukluğu yakınmalarının altında da Özgül Öğrenme Güçlüğü olabileceği düşünülmeli ve bu yönde incelemeler yapılmalıdır. Tedavi, tanı alan her çocuk için bireyselleştirilmiş eğitim planı ile yapılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı rehberlik araştırma merkezlerinde her çocuğun eğitim ihtiyacı titizlikle belirlenmektedir. Erken tanı ile eğitim programlarına başlandığında Özgül Öğrenme Güçlüğü kısa sürede sorun olmaktan çıktığı görülmektedir” dedi.

YOZGAT

13 Kasım 2019 Çarşamba

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