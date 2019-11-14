Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığında kongre heyecanı yaşanıyor

Yeniden Refah Partisi’nin 1. Olağan Büyük Kongresi 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Ankara’da gerçekleştirilecek kongre öncesi Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığında kongre heyecanı yaşanıyor.

Genel Başkan Fatih Erbakan’ın tek aday olacağı kongre ve ilki gerçekleştirilecek olan kongre Ankara Spor Salonu’nda 17 Kasım Pazar günü yapılacak. Kongre öncesi açıklamalarda bulunan ve Yozgat halkını bu heyecanı yaşamaya davet eden Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan, parti binasında basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Cafer Cankurtaran da katıldı.

Yozgat genelinde 200 kişilik bir gurup ile kongreye katılacaklarını söyleyen İl Başkanı Kayhan, “Yeniden Refah Partimizin 17 Kasım 2019 Pazar günü yapacağı 1. Olağan Büyük Kongremiz, Türkiye’nin yeniden inşası için ilk adımımız olacak ve bu kongremize tüm Yozgatlı hemşerilerimiz davetlidir. Biz 16 Kasım gecesi saat 00.00’da Yozgat ve ilçelerinden toplamda 20 minibüs ve 200 kişilik bir gurupla büyük kongremize katılacağız. Orada büyük bir heyecanı, yeniden Türkiye’nin temellerini, yeni bir dünyanın kurulmasına hep beraber şahitlik edeceğiz. Tüm Yozgatlı hemşerilerimiz kongremize davetlidir.” dedi.

Yeniden Refah Partisi olarak yola tekrardan çıktıklarını anlatan İl Başkanı Kayhan, “Misyonumuz birinci önceliğimiz herkese iş, aş temin etmek ve tam istihdamı sağlamak olacaktır. Türkiye’de iş güvenliğini ve sağlık sistemini işler hale getireceğiz. Meslek standartlarını oluşturacağız ve meslek kültürünü güçlendireceğiz. Bütün kaynaklarımızı üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına yönlendireceğiz. Milli geliri üreterek reel olarak artıracağız. Bütün vatandaşlarımızın bu üretim artışından payını almasını sağlayacağız. İhracatı artıcı katma değeri yüksek üretimleri sağlayacağız. Faizsiz kredi imkanlarını sağlayacağız. Yaygın, güçlü adil esnaf yapısını destekleyerek ekonominin can damarını oluşturacağız” şeklinde konuştu.

Yozgat’ta göçün önüne geçecek projeleri tekrardan hayata geçirmek istediklerini de belirten Kayhan, “Bir de Yozgat’ımızda yaşayan insanların tekrar göçmemesi için Yozgat’ın en büyük sorunlarından olan göç problemlerini çözmek için ilimize 3 tane büyük ağır sanayi fabrikasını tekrar yapacağımızı bütün Yozgat halkımıza müjdeliyoruz. Bunu genel başkanımız Fatih Erdoğan’da Yozgat’a geldiğinde söylemişti. Geçmişte bu fabrikalar Yozgat’a yapılmıştı. Sorgun’a azot sanayi, Yozgat’ımıza kazan sanayi, Yerköy’e dişli fabrikası, Akdağmadeni’ne demir çelik sanayi atölyesi yapılmıştı. Bunlarla birlikte bunların yanına daha fazlalarını yapacağımızı Yozgat’ımıza bu müjdeyi de büyük kongre öncesi vermek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

YOZGAT 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:34

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.