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Sünnette en doğru zaman 2 yaş öncesi

İHA

Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras, sünnet için en uygun zamanın 6 ay ile 2 yaş arası olduğunu söyledi.

Sünnette en doğru zaman 2 yaş öncesi

Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras, sünnet için en uygun zamanın 6 ay ile 2 yaş arası olduğunu söyledi.
Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Necip Fazıl Aras, sünnetin her yaşta yapılmakla birlikte en doğru zamanın 2 yaşından önce olduğunu belirterek, aileleri doğru bilinen yanlışlar konusunda uyardı. Opr. Dr. Necip Fazıl Aras, sünnetin 2014 yılından bu yana sadece doktorlar tarafından hastane ya da klinik ortamında yapılan, doktor olmayan kişilerin yapmasının yasaklandığı bir işlem olduğunu bildirdi.

Her mevsim yapılabilir
Halk arasında yaygın anlayışın aksine sünnet sadece yaz aylarında değil her mevsim yapılabildiğini belirten Opr. Dr. Aras, “Sıcak aylarda altı bezli çocuklarda pişik ve ödem daha fazla olduğu için kışın sünnet yaptırmanın iyileşme açısından pozitif yanlarının olduğu bile söylenebilir” dedi. 2 yaş öncesi ya da 6 yaş sonrasının sünnet için uygun dönemler olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Necip Fazıl Aras, bu dönemlerde psikolojik açıdan etkilenmenin en az düzeyde görüldüğünü belirterek, “Bizim önerimiz yeni doğan dönemi, yani ilk 298 gün geçtikten sonra, 1 yaşını geçmeden yaptırmanızdır” şeklinde konuştu.

Erken sünnetin faydaları
Erken Sünnetin faydalarına da dikkati çeken Aras, şunları söyledi:
“Erken sünnetin faydalarının başında daha hızlı iyileşme süreci gelir. Ağrı hissinin yaşamın ileri dönemlerine göre daha az olması, genel anestezi ihtiyacının olmaması, potansiyel psikolojik travmanın bulunmaması diğer avantajlardır. Yaşamın ilk yıllarında olan idrar yolu enfeksiyonlarında azalma sağlanması da bir başka avantajdır. Çünkü 2 yaşından küçük çocuklarda yapılan bir çalışmada idrar yolu enfeksiyonlarının, üç ile on kat arasında azaldığı görülmüştür. İdrar yolunda enfeksiyon riski artmış erkek çocukların, idrar yollarında darlık veya kaçak gibi ilk bir yılda geçirebileceği enfeksiyonları azaltarak muhtemel böbrek hasarına engel olmaktadır”

Hangi yöntem?
Her ne şekilde olursa olsun sünnet işlemi için öncelikle lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) fırsatının değerlendirilmesini öneren Aras, “Çünkü genel anestezi (narkoz) lokal anesteziye göre oldukça riskli bir girişimdir” dedi.
Opr. Dr. Necip Fazıl Aras, Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde tek kullanımlık sünnet aleti yardımıyla kotersiz, lazersiz, dikişsiz ve estetik bir sünnet yapıldığını belirterek, “İşlem öncesi herhangi bir kan tahlili ya da aç kalma durumu istenmediği gibi oğlunuz işlem sonrası da bekletilmeden taburcu edilmektedir. Sünnet operasyonları öncesinde hastanemizden muayene için Alo 182’den Çocuk Cerrahisi Polikliniğine randevu alınabilir” dedi.

YOZGAT

19 Kasım 2019 Salı

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