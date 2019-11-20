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Kara kartal aşığı Nuh’un tek isteği Beşiktaş stadyumunda maç izlemek

İHA

Tek hayali Beşiktaş stadyumunda Beşiktaş maçını izlemek olan bedensel engelli Nuh İlhan, siyah beyazlı futbolcularla tanışıp İstanbul'da Beşiktaş maçını izlemenin hayalini kuruyor.

Kara kartal aşığı Nuh’un tek isteği Beşiktaş stadyumunda maç izlemek

Tek hayali Beşiktaş stadyumunda Beşiktaş maçını izlemek olan bedensel engelli Nuh İlhan, siyah beyazlı futbolcularla tanışıp İstanbul’da Beşiktaş maçını izlemenin hayalini kuruyor.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde özel bir şirkette teknisyen olarak çalışırken yaklaşık 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan 35 yaşındaki Nuh İlhan, Yozgat’ta Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşamını sürdürüyor. Bedensel engeline rağmen hayata küsmeyip sımsıkı sarılan ve koyu bir kara kartal taraftarı olan İlhan, Beşiktaş’ın hiçbir maçını kaçırmıyor. Beşiktaş aşığı bedensel engelli Nuh İlhan’ın tek hayali ise Vodafone Arena’da Beşiktaş maçını izleyip siyah beyazlı futbolcularla tanışmak. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nden gelecek olan haberi bekleyen İlhan, yakma sanatıyla yaptığı 4 yıldızlı kara kartal tabloyu da yeni başkan Ahmet Nur Çebi’ye hediye etmek istiyor.
Yozgat’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tanıştığı ahşap yakma sanatıyla yeniden hayata tutunan İlhan, engeline rağmen hayata küsmeyip unutulmaya yüz tutmuş yakma sanatını ustalıkla icra ediyor. Halk Eğitim Merkezince açılan ahşap yakma kursunda kısa sürede kendisini geliştiren İlhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portesi başta olmak üzere çeşitli portreler ve Beşiktaş arması gibi çalışmalara imza atıyor. En büyük tutkusu ve hayali Beşiktaş olan Nuh İlhan, Beşiktaş temalı tablolar yaparken her gün siyah beyazlı futbolcularla buluşmanın da hayalini kuruyor.
2007 yılında bir trafik kazası geçirdiğini ve tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını anlatan İlhan, “Sağlıklı bir bireydim bedensel engelli kaldım. Yalnız hayat mücadelesini hiç bırakmadım. Şuan bakım rehabilitasyon merkezinde kalıyorum. Ahşap yakma dağlama sanatı ile uğraşıyorum. Hayat sadece bir şeylerle uğraşmaktan ibaret değil. Tedavimi de bırakmadım ve Yozgat Şehir Hastanesinde robot tedavisi ile fizik tedavide egzersiz tedavisi alıyorum. Hayattan kopmadım kendi alışverişimi yaparım, marketime giderim yani sosyal bir kişiyim. Bırakmadım hayatı devam ediyorum. Tesadüf eseri bu ahşap yakma sanatı ile tanıştım. Belediye bir makine vermiş kursumuza yapabilirimsin diye sordular elime aldım ve ben bu işi yaparım dedim ve dememle beraber yapıyorum. 400500 civarında bir tablo yaptım ve zevkle yapılan işlerin hiç bir zorluğu olmuyor” dedi.
Beşiktaş’ın kendisi için bir tutku olduğunu da anlatan İlhan tek arzusunun Beşiktaş maçını stadyumda izlemek olduğunu söyledi. İlhan, “Ben 1983 doğumluyum ama kendimi 1903 doğumlu olarak addediyorum. Biz yensek de yenilsek de Beşiktaşlıyız ve hayat Beşiktaş’tan ibaret bizim için. Hayalimdir Beşiktaş stadına gitmek. Umarım bu hayalimi gerçekleştiririm. Beşiktaş maçını televizyondan seyrediyorum hiç Beşiktaş stadına gidemedim, canlı olarak Beşiktaş’ı izleyemedim. Stada gidip futbolcularla tanışmayı çok isterim. En büyük hayalim kartallarla beraber kazanmak. Bizim için tutku hayat siyah beyazdan ibaret. Beşiktaş 3 yıldıza sahip ben dört yıldız olarak addettim. Beşiktaş’ın yeni başkanına hayırlı olsun diyorum ve yaptığım tabloyu inşallah Beşiktaş stadında kendisine vermek istiyorum” şeklinde konuştu.

YOZGAT

20 Kasım 2019 Çarşamba

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