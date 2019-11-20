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Yozgat’ta Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

İHA

Yozgat'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Yozgat’ta Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

Yozgat’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte yabancı uyruklu çocuklar, İngilizce, Farsça, Arapça ve Türkçe olarak Çocuk Hakları Sözleşmesinde bulunan maddeleri okudu. Çeşitli etkinliklerin ardından çocuklar birlikte havaya balon uçurdular. Programın ardından Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Neşeli yaptığı açıklamada “Modern dünyada özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”si 20 Kasım 1989 yılında imzaya sunulmuş ve o günden beri 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Bu sözleşme çocukların yetişkinlerden daha farklı ihtiyaçlara ve haklara sahip olduğunu ortaya koyarak çocuk haklarını güvence altına almayı hedeflemiştir. Birleşmiş Milletler 193 üye ülkeden 54 maddeden oluşan bu sözleşmeyi iç hukuklarına uyarlamasını istemiştir. Bu sözleşme en kısa zamanda ve en fazla sayıda ülke tarafından imzalansa da şiddet ve yasa dışı faaliyetlerin çokça görüldüğü ülkelerde çocuk istismarının artarak had safhaya ulaşmıştır. AF Örgütü istatistikleri dünya üzerinde 517 yaş grubu arasında 151 milyon çocuk işçi olduğunu söylerken 1217 yaş grubundaki milyonlarca çocuğun okula devam edemediğini ortaya koymaktadır. Toplam 165 milyon yetimin bulunduğu rapor edilen dünyamızda 28 milyon savaş mağduru çocuk bulunmakta, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’na göre her gün 15 bin çocuk önlenebilir sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor olması konuya gereken hassasiyetin gösterilmediğini ortaya koymaktadır” dedi.
Neşeli açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Ülkemizde ise çocukları korumaya yönelik yeni yaklaşımlar ve yapılan kanuni düzenlemeler ile çocukların cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın güvenli ve sağlıklı koşullarda barınmaları güvence altına alınmış nadide ülkelerden birisidir. Dünyada birçok olumsuzluklar yaşansa da ülkeler ve bireyler gelecekleri olan çocukları sevgi ve şefkatle yetiştirmek mecburiyetindedir. Çünkü sevgi ve şefkatle yetiştirilen her çocuk büyüdüğünde bireyi olduğu topluma sevgi ve şefkat ve merhametle yaklaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle "Dünya Çocuk Hakları Günü"nü kutluyor tüm çocuklara sevgi ve barış dolu bir yaşam diliyorum”
Açıklamanın ardından çocuklar Hüzni Baba Konağında pasta keserek günlerini kutladılar.

YOZGAT

20 Kasım 2019 Çarşamba

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