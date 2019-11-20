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İlkokul öğrencilerinden “Doğaya Dokun”projesi

İHA

Yozgat Yunus Emre İlkokulu tarafından öğrencilere yönelik hayata geçirdiği "Doğaya dokun" Projesinin1.etabı olan okul serasını tamamlayarak ilk tohumları toprakla buluşturdu.

İlkokul öğrencilerinden “Doğaya Dokun”projesi

Yozgat Yunus Emre İlkokulu tarafından öğrencilere yönelik hayata geçirdiği “Doğaya dokun” Projesinin1.etabı olan okul serasını tamamlayarak ilk tohumları toprakla buluşturdu.
Yunus Emre İlkokulu 20192020 eğitim öğretim döneminde farklı bir projeye imza atarak okul bahçesinde oluşturduğu serada öğrencilerde doğa ve toprak bilinci oluşması için “doğaya dokun” projesini hayata geçirdi.
Projenin ilk etabında Okul Müdürü Emrullah Özer, Müdür Yardımcısı Ergun Ercan, öğretmenler Ferhat Uslu, Ramazan Kara ve diğer öğretmenler, öğrencilerle birlikte kurdukları seraya sebze tohumlarının ekimini yaparak sebze adlarının yer aldığı tabelalarını da dikti.
Okul Müdürü Emrullah Özer, öğrencileri apartman kültüründen uzaklaştırmak ve bir nebze olsun doğa ve toprak bilinci oluşturma adına farklı bir projeyi okullarında uyguladıklarını söyledi.
Projeye; okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve velilerin katkısının olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Özer, “Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün olurları ile doğaya dokun projemizin ilk etabını tamamlayarak tohumları toprakla buluşturduk. Bu proje ile öğrencilerimize doğayı ve içindeki yaşamı,bir meyve,sebzenin soframıza nasıl geldiğini aşama aşama yaparak yaşayarak göstermeyi planlamaktayız.Öğrencilerimiz yoğrulmamış bir hamur gibidir. Onlara ne şekil verirsek o şekilde büyürler. Bizlerde bu kapsamda böyle bir projeyi okulumuzda uygulamaya koyduk. Bunun yanı sıra öğrencilerimizde hayvan sevgisi oluşması için her sınıfımıza ait olacak şekilde özel bir barınak yapmayı planlıyoruz. Burada da evcil hayvanlardan oluşan bir hayvan türlerini barındırarak öğrencilerimizde hayvan sevgisi oluşmasını bu bilinçle yetişmesini amaçlıyoruz. Baharla birlikte bu projemizi de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu vesile projenin gerçekleşmesinde emeği olan okul aile birliğine, öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.”diye konuştu.

YOZGAT

20 Kasım 2019 Çarşamba

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