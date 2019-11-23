Yozgat’ta trafik kazası: 16 yaralı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat’ın Yerköy ilçesi Arifoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas’tan Ankara istikametine doğru ilerleyen Onur Aydağon hakimiyetindeki 58 YF 678 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak rejüfe girdi. Kazada minibüs içerisinde bulunan 16 yolcu yaralanırken 2 yolcunun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Yozgat ve Yerköy’deki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YOZGAT 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:27

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.