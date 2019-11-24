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Yozgat’ta Öğretmenler günü kutlandı

İHA

Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Yozgat’ta Öğretmenler günü kutlandı

Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti.
Törende konuşan Vali Kadir Çakır, bir toplumun kalkınması için mühendisliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutluyorum. Hepsine öğrencileri ve aileleriyle güzel bir yaşam geçirmelerini diliyorum. Gelişimin ve dünyadaki teknolojinin temelinde mühendislik vardır. Mühendisliğin temelinde de öğretmenler vardır. Öğretmenler hem mühendisleri yetiştirir hem de toplum mühendisleridir. Doktor, mühendis, avukat, vali, kaymakam yani herkes bir öğretmenin eseridir. Bizim hayata bakışımız, duruşumuz öğretmenlerimizin ellerinde şekillenir. Türkiye Cumhuriyeti, devlet olarak millet olarak öğretmenini çok sever, sayar, saygı ve hürmet gösterir. Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, vatanımız, milletimiz, memleketimiz için hayırlı görevler diliyorum." dedi.
Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da insanlığın medeniyet destanının her evresinde gizli veya aşikar şekilde öğretmenin emeğinin olduğunu ifade ederek, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.
Konuşmaların ardından öğrencilerin şiir ve şarkı dinletisi, skeç gösterisinden sonra emekli olan öğretmenlere başarı belgesi verilmesi, yapılan yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etmesinin ardından program sona erdi.

YOZGAT

24 Kasım 2019 Pazar

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