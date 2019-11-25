Tarla fareleri çiftçinin kabusu oldu

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Araplı Beldesi çiftçileri, hububat, çayır, mera bitkilerinin yeşil aksam, tohum ve meyvelerini yiyen ve kemirerek zarar veren tarla farelerinden dert yanıyor.

Sorgun’un Araplı Beldesindeki çiftçilerin başı tarla fareleriyle dertte. Ekin alanları delik deşik olan, ürünlerini kaybeden çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor. Farelerle kendi imkanlarıyla mücadele eden ve tarlalarına kapan kurarak çeşitli önlemler alan çiftçilerin çabaları da yeterli olmuyor. Araplı Beldesinde çiftçilikle uğraşan Lokman Atıl isimli çiftçi, tarla fareleriyle baş edemediklerini ve ürünlerine zarar verdiklerini söyledi.

Atıl yaptığı açıklamada “Havaların kurak gitmesiyle fare popülasyonu arttı. Çiftçiler olarak bu kadar fareyle mücadele edemiyoruz ve devletimizin buna el atmasını talep ediyoruz. Daha öncesinde bu konuyu Sorgun Kaymakamlığına bildirdim Ziraat mühendislerinin gelip keşfedip seminer verilmesini ilettim. Bu konuyla ilgili İlçe Tarım müdürlüğünün seminer düzenleyip halkımızın bilinçlendirilmesi veya ilaçla müdahale yapılmasını bununda yapılması sırasında bilinçli kişilerin olması ekili alanlara zarar verilmemesini talep ediyorum. Eğer buna önlem alınmazsa fareler ekili alanlara çok büyük zararlar verebilir” dedi.

YOZGAT 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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