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O Yozgat’ın 'Hezarfen Ahmet Çelebi'si

İHA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Fatih Elbay, uçma hayalini üniversite yıllarında öğrendiği paramotor ile Yozgat semalarında özgürce süzülerek gerçekleştiriyor.

O Yozgat’ın 'Hezarfen Ahmet Çelebi'si

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Fatih Elbay, uçma hayalini üniversite yıllarında öğrendiği paramotor ile Yozgat semalarında özgürce süzülerek gerçekleştiriyor.
Yozgat’ta muhasebe işiyle uğraşan ve en büyük tutkusu uçmak olan Fatih Elbay, bu tutkusunu üniversite yıllarında tanıştığı paramotor ile gerçekleştiriyor. Uçuş tutkusunu ilçe dışında boş bir araziye giderek gerçekleştiren Elbay, burada uçuş için hazırlık yapıyor. İnce ayarlar ve ısınma turlarının ardından arazide hızlanarak paramotor ile gökyüzüne yükselen Elbay, özgürce gökyüzünde dolaşmanın keyfini yaşıyor. Gökyüzünde zaman zaman yaptığı manevralarla adeta rüzgarla dans eden Elbay’ı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Paramotorla uçuş denemelerini her gün hız kesmeden sürdüren Elbay, 1 buçuk saat havada kalabiliyor. Elbay, 30 kilometre ortalama hıza ulaşabilen paramotorla 23 bin metre yüksekliğe kadar uçuş gerçekleştirebiliyor. Elbay, paramotor ile uçmak isteyen vatandaşlara da bu sporu öğretebileceğini dile getiriyor.
Uçmanın bir tutku olduğunu söyleyen Fatih Elbay yaptığı açıklamada, “2010 yılından beri uçuş hayatım devam ediyor. uçma tutkum üniversite zamanından geliyor. Ama imkanlardan dolayı 2010 yılında başlayabildim. Hava aracımız paramotor olarak geçiyor en basit ve uçması en kolay olan hava aracıdır. Bunun tek kişilik ve iki kişilikleri var. Uçmanın en pratik yolu budur. Uçma benim için bir tutku zaten. Özgürlük eşittir uçmaktır ondan dolayı uçuşumuzu yapıyoruz. Gökyüzünde farklı bir atmosferdesiniz yukarı dertler çıkmıyor sadece siz çıkıyorsunuz, uçmayı seviyorum” dedi.
Paramotorla ortalama 1 buçuk saat havada kalabildiğini de belirten Elbay, “Havada tamamen yakıt ve o anki hava durumuna bağlı, genelde 10 litre deposu var paramotorun ortalama 1,5 saat havada kalabilirsiniz. Uçmaya günlük bir saatimi ayırmaya çalışıyorum. Uçma hissi zaten sizde doğuyor. Bunun için ekstra bir zaman ayırmıyorsunuz, bugün uçayım diyorsunuz gelip uçuyorsunuz. Paramotoru kullanmak araç kullanmaktan zor bir uğraş değil sadece tedbirleri alıp kurallara uymak zorundasınız. Kurallara uyarsanız herhangi bir tehlikesi yok.
Çoğunlukla Türkiye’nin her bölgesinde uçuyoruz, gittiğimiz yerlerde her bölgenin coğrafyasını resmediyoruz. Ticari uçuşlarda yapıyoruz. Uçmak isteyenler için THY’de veya Türkiye’deki çeşitli okullarda kurslar düzenleniyor oraya müracaat edebilirler çok farklı bir atmosfer herkese tavsiye ediyorum. İsteyene de elimden geldiği kadar yardımcı olurum” şeklinde konuştu.
Paramotorun ortalama hızının 30 kilometre olduğunu da vurgulayan Elbay, “Aracın hızı rüzgarsız bir havada ortalama 30 kilometre. Aracın kanadı daha profesyonel refleks kanat dediğimiz kanatsa hız daha da artıyor. Şu anki uçuşumuzu 200 metre yükseklikte gerçekleştirdik ama 23 bin metreye çıktığımız uçuşlarımız da oluyor” ifadelerini kulandı.

YOZGAT

25 Kasım 2019 Pazartesi

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