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Öğrencilerden ağız ve diş sağlığı doktorlarına sürpriz ziyaret

İHA

Yozgat Çözüm Koleji 3A sınıfı öğrencileri "Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" dolayısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Özgür Fırat'ı ziyaret etti.

Öğrencilerden ağız ve diş sağlığı doktorlarına sürpriz ziyaret

Yozgat Çözüm Koleji 3A sınıfı öğrencileri “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” dolayısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Özgür Fırat’ı ziyaret etti.
“Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” dolayısıyla Yozgat Çözüm Koleji 3A sınıfı öğrencileri Sınıf öğretmenleri Timuçin Gökgül ve Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu ile Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Özgür Fırat ve doktorları ziyaret etti. Öğrenciler yanlarında getirdikleri karanfilleri Dr. Özgür Fırat’a ve doktorlara verirken ağız ve diş sağılığı ile merak ettikleri konuları da doktorlara sordu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Özgür Fırat, öğrencilere teşekkür etti.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu da Başhekim Fırat ve doktorların Ağız ve Diş Sağlığı Haftasını kutlayarak “Bugün öğrencilerimizle birlikte Yozgat Ağız ve Diş Sağlığını ziyaret ettik. Öğrencilerimiz burada doktorlarımızla sohbet etme imkanı buldular. Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla tüm doktorlarımızın haftalarını kutladık, karanfil takdim ettik ve onları unutmadığımızı gösterdik. Bu kapsamda tüm doktorlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

YOZGAT

25 Kasım 2019 Pazartesi

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