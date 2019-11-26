Yozgat Şehir Hastanesi Tecrübelerini Paylaşıyor

“Seviye 7 Tam Dijital Hastane’’ sertifikasına sahip Yozgat Şehir Hastanesi, yerli ve yabancı sağlıkçılara eğitim sahası olmayı sürdürüyor.

Yozgat Şehir Hastanesi, ABD’de kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society/ Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu) yetkililerinin denetimlerinden başarıyla geçerek elde ettiği “Seviye 7 Tam Dijital Hastane’’ özelliğiyle Türkiye’ye ve dünyaya örnek olmayı sürdürüyor.

Sağlık sektöründeki dijitalleşme çalışmalarına öncülük eden ve bu kapsamda, Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden sağlık çalışanlarına, doktorlara, öğretim görevlilerine, tıp dünyasına hizmet edenlere kapılarını açan

Yozgat Şehir Hastanesi, Özbek ve Kazak sağlıkçıları ağırladı. Yozgat Şehir Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı olarak (SBÜ), Özbekistan'ın Buhara şehrinde kurulan İbni Sina Tıp Fakültesi ile deneyimlerini paylaştı. SBÜ Rektör Yardımcısı ve İbni Sina Tıp Fakültesi yetkililerinden oluşan heyetin katıldığı eğitim gezisinde, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt meslektaşlarına hastane ve dijitalleşme süreçleri hakkında bilgi verdi.

Başhekim Akkurt, hastaneyi gezen heyete; “Seviye 7 tam dijital hastane” olmanın özelliklerinden bahsetti. Kazakistan, Türkiye’yi Örnek Alıyor Kazakistan’da da, Türkiye’de olduğu gibi kamuözel ortaklığı sistemiyle, Astana kentinde hizmet veren 2 nolu Şehir Hastanesi’nin Başhekim Yardımcısı ve Baş Eczacısı da Yozgat Şehir Hastanesi’nin HIMSS 7 ve EMRAM uygulamaları hakkındaki tüm detayları yerinde inceledi. Dijitalleşmenin Avrupa’daki en üst noktası olan Yozgat Şehir Hastanesi’nin uygulamalarını yerinde görüp, yeni açılacak hastaneye de uyarlamak istediklerini kaydeden heyet Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt’tan uygulamadaki deneyimlerini dinledi.

Akkurt, “EMRAM 7 seviyesi dediğimiz medikal kayıt uyum sistemi; elektronik olarak kaydettiğimiz verileri kullanarak daha sonra gelen hastalarımıza dair öngörü oluşturabilmekte ve erken tanı gerektiren hastalıklarda önceden tespit yapabilmekteyiz. Yani bir başka ifadeyle yapay zeka diyebiliriz. Örneğin tetkik sonuçları olumsuz geldiğinde hangi hastalıklar olabileceği konusunda, sistem, doktorumuza uyarıda bulunmakta, böylece sağlık çalışanları muhtemel bir hatadan korunmaktadır” dedi.

Başhekim Opr.Dr. Akkurt, şöyle devam etti: “Seviye 7 aynı zamanda, hastane hiçbir şekilde kağıdın kullanılmadığı, tüm verilerin dijital ortamda yürütüldüğünü ve yönetildiğini, dijital ortama aktarılan bu veriler sayesinde hastanenin ve hastaların her türlü verisinin anlık olarak takip edilerek, akılcı, analitik çözümlerin üretilebildiğini ve kurumun performansının, verimliliğinin, tedavi ediciliğinin gittikçe artırıldığını temsil etmektedir.”

Özbekistan’dan ve Kazakistan’dan ayrı zamanlarda gelen sağlık heyetleri, Yozgat Şehir Hastanesi yetkililerine verilen aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ettiler.

YOZGAT 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:02

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