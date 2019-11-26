Trafik otosu yolda kalan aracı tamirciye kadar çekti

Yozgat Atatürk yolunda elektrik aksamında meydana gelen arızadan dolayı yolda kalan bir minibüs, trafik polislerinin yardımı ile çekilerek sanayiye götürüldü.

Yozgat Atatürk yolu Fen Lisesi kavşağında bulunan 5436 nolu Şehir İçi Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne ait trafik ekibi, yolda kalan bir minibüsü halat yardımıyla yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Yozgat sanayisine götürdü. Trafik polislerinin yolda kalan sürücüye yardımcı olması bir vatandaş tarafından fotoğraflanırken ekiplerin yardım anı bölgedeki MOBESE kameralarınca da kaydedildi.

YOZGAT 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:26

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.