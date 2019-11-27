Duvardan tarih çıktı

Yozgat’ta bir işyeri inşaatının duvarında bulunan Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen bir kitabe sökülerek Yozgat Müze Müdürlüğüne kaldırıldı.

Meydan Yeri Caddesinde bir iş yeri inşaatı sırasında Hicri 1328 (miladi 1910) yılına ait olduğu tespit edilen Osmanlı Dönemine ait 109 yıllık kitabe bulundu. Duvarda bulunan kitabeyi fark eden vatandaşlar durumu müze yetkililerine bildirdi. Kitabenin bulunduğu alana gelen Yozgat Müze Müdürlüğü yetkilileri kitabenin yerinden sökülmesi için Yozgat Valiliğinden izin alarak titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Sökülen kitabe, muhafaza edilmek üzere yetkililer tarafından Yozgat Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Yozgat Müze Müdürlüğünde incelemeye alınan kitabenin Osmanlı Dönemine ait olduğu ve kitabenin üzerinde Hicri 1328 tarihinin yazdığı tespit edildi. İncelemeler sonrası kitabenin bir çeşmenin veya bir mezar taşının yarım taşı olduğu ve taşıma, devşirme yolu ile binaya konduğu belirlendi.

Yozgat Müze Müdürlüğünün çalışmaları sonrası okutulan kitabede “İşbu cahili bedayine oldu cihan vesilei delil. Şafi olsun fahri alem olmasın asla sefil. Ruzi mahşer ceraimini ihsan ede Rabbi Celil. Sene bin üç yüz otuzdur hitam tarihi. Her bir mülkün sahibi Hak, belâdan hıfz ede. Sailen tarihi tamdır ne kesirdir ne kalil. 1328” ifadeleri yazıyor.

YOZGAT 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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