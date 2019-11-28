Yozgat’ta tarihi eser operasyonu

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Saray köyünde jandarma tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesi Saray köyünde ihbar üzerine takibe aldıkları otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde 1 adet 14 santim uzunluğunda insan kafası figürü, 16 adet çeşitli ebatlarda sikke ve 1 adet 4 santim ebatında hac ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler inceleme yapılmak üzere Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yapılan aramada araç içerisinde bulunan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

YOZGAT 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.