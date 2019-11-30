Rektör Öztürk, Çözüm Koleji’nin konuğu oldu

Yozgat Çözüm Koleji Anadolu Fen Lisesi’nin her ay düzenlediği Kariyer Günlerinin konuğu Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk oldu.

Yozgat Çözüm Koleji Anadolu Fen Lisesi, Kariyer Günleri etkinliği kapsamında Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü konuk etti. Rektör Prof. Dr. Öztürk, okulun konferans salonunda düzenlenen programda 11 ve 12.sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Rektör Öztürk, başarının sırrının çok okumaktan, çalışmaktan, iyi ve yararlı insan olmaktan geçtiğini söyledi. Öğrencilere gelecek planlaması üzerinde durmaları gereken noktaları anlatan Rektör Öztürk, geleceğin meslekleri hakkında da kısa bilgilendirmede bulundu. Rektör Öztürk, üniversite heyecanı yaşayan öğrencilerin sorularını da samimi bir şekilde cevaplandırdı.

Programın ardından Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, davetlerini geri çevirmeyen Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.

YOZGAT 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.