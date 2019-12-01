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Fuat Oktay: 2023 hedeflerini yakalayacağız

DHA

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ısrarla, 'yerelden kalkınma olmazsa ulusal anlamda kalkınmayı başaramayız' diyoruz. 2023 hedefleri dediğimiz şey bu. Biz 2023 rakamlarını ya yakalayacağız ya yakalayacağız. Onun için de eğer 500 milyar doları yakalayacaksak benim vatandaşım, balını üretecek, markasını yapacak ve bunu satacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ısrarla, 'yerelden kalkınma olmazsa ulusal anlamda kalkınmayı başaramayız' diyoruz. 2023 hedefleri dediğimiz şey bu. Biz 2023 rakamlarını ya yakalayacağız ya yakalayacağız. Onun için de eğer 500 milyar doları yakalayacaksak benim vatandaşım, balını üretecek, markasını yapacak ve bunu satacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan trüf mantarı ormanı oluşturmak amacıyla düzenlenen meşe ve lavanta çiçeği dikimi programına katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi alan Oktay, Türkiye'yi yeşillendirmeye devam ettiklerini belirterek, barajların bulundukları bölgelerde yerel kalkınmanın da dinamikleri olması gerektiğini söyledi. Oktay, "Bugün yapacağımız, trüf mantarı dediğimiz sadece bunun bir örneği. 100 avro ile 300 avro arasında kilogramını satıyoruz. 100 dönümlük bir araziye dikim yapıyoruz. Ama asıl şey şu; kendi haline gelene kadar genel müdürlüğümüz bunun bakımını üstleniyor, verim almaya başladığımızda da bölge halkına kura usulü ücretsiz dağıtılacak. Amacımız bunun ücretsiz dağıtılması değil, bunun olabilirliğini göstermek. Trüf mantarının yanında bal ormanı kuruluyor. Mevsim başladıktan sonra bitene kadar farklı zamanlarda sürekli çiçek açabilecek, bal üretimini sağlayacak ağaçların dikimi sağlanıyor. Orada da amaç, tonlarca balın üretilip buradan dışarıya bir marka haline dönüştürülüp, buranın bir bal üretim merkezine de dönüştürülmesini teknik bir şekilde yapacağız" dedi.
'YERELDEN KALKINMA GEREKLİ'
Oktay, bu tür projelerle yerelden kalkınmanın amaçlandığını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Muhtarlarımız, 'ben kendi köyümü de organize ederim, kendi köyümde de bunu yaparım, bir araziyi buna tahsis ederiz' derse kamu olarak biz de katkı veririz. Bu şekilde yerel kalkınma boyutunu uyguluyoruz. Artık yerelin üretmeye başlaması, yerelden kalkınmayı sağlıyor olmamız gerekir. Yerelden, ilden, bölgeden, sonra da ülkenin kalkınması olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 'ısrarla yerelden kalkınma olmazsa ulusal anlamda kalkınmayı başaramayız' diyoruz. 2023 hedefleri dediğimiz şey, asla geri adım atmadığımız şey bu. Biz 2023 rakamlarını ya yakalayacağız ya yakalayacağız. Onun için de eğer 500 milyar doları yakalayacaksak benim Çekerek'teki yereldeki vatandaşım, balını üretecek, markasını yapacak ve bunu satacak. Trüf mantarı yetişiyor madem bununu yapacağız. 100 Avro, 200 Avro, 300 Avro az bir rakam değil. Bu projenin bölgesel anlamda turizme katkısını da göreceğiz. Muhteşem bir proje ilçemize hayırlı olsun."
Oktay, Türkiye'de dikilen her 100 fidanın 85'i tuttuğunu ama bunu artırmak istediklerini sözlerine ekledi.

YOZGAT

01 Aralık 2019 Pazar

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