Yozgat’ta tarihi eser operasyonu

Hem sağanak hem kar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat’ta otomobilde yapılan aramada 85 parça tarihi eser bulundu, 3 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri’de 3 şüphelinin evinde tarihi eser bulundukları ve satmak için Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine geleceği istihbaratını alan Yozgat İl Jandarma ekipleri, Kayseri’den Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine doğru hareket eden aracı Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyü yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan aramada tarihi eser olarak nitelendirilen ve üzerinde çeşitlik figürler bulunan 85 parça tarihi eser obje ele geçirildi. Tarihi eser objeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

YOZGAT 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.