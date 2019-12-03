Telefon dolandırıcılarının parolalı yeni oyununu polis çözdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Telefon dolandırıcılarının parolalı yeni oyununu polis çözdü

DHA

YOZGAT'ta, Irak uyruklu 2 kişiyi birbirlerinden habersiz parola ile buluşturup, birisini kurye olarak kullanarak dolandırmaya kalkan telefon dolandırıcılarının yeni oyununu polis çözdü. 

YOZGAT'ta, Irak uyruklu 2 kişiyi birbirlerinden habersiz parola ile buluşturup, birisini kurye olarak kullanarak dolandırmaya kalkan telefon dolandırıcılarının yeni oyununu polis çözdü. 
Yozgat'ta Irak uyruklu Adnan Salim A.'yı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi, 'parada sahtecilik' olayına karıştığını, Şanlıurfa'da hakkında dava açıldığını söyledi. Telefondaki kişi, Adnan Selim A.'ya, sahte olup olmadığını belirlemek için elindeki parayı istihbaratçı olduğunu söyledikleri kişiye Yozgat Emniyet Müdürlüğü önünde teslim etmesini istedi.
Yine Irak uyruklu Ahmet Favzı J.'yi de arayıp kendisini polis olarak tanıtan aynı kişi, ona da Şanlıurfa'da aynı suçtan hakkında dava açıldığını, Emniyet Müdürlüğü önüne giderek kendisini bekleyen istihbaratçı olduğunu söyledikleri kişi ile buluşmasını ve onun vereceği içinde 5 bin 400 dolar olan paketi alarak, Şanlıurfa'ya gelmesini istedi.
PAROLA İLE BULUŞTULAR
Birbirinden habersiz iki Iraklı, Yozgat Emniyet Müdürlüğü önünde, telefondaki şüphelinin kendilerine söylediği 'güneş' ve 'ay' paralolarını söyleyerek buluştular. Adnan Salim A., 5 bin 400 doları Ahmet Favzı J.'ye teslim etti. Parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayan Adnan Salim A. durumu polise bildirdi. Harekete geçen polisler, Şanlıurfa'ya gitmek üzere olan Ahmet Favzı J'yi kısa sürede yakaladı. Ahmet Favzı J.'nin de aynı yöntemle dolandırılmaya çalışıldığı ve kurye olarak kullanıldığı anlaşıldı.
Polisin parasını teslim ettiği Adnan Salim A., yaptığı açıklamada, kimsenin bu tür aramalara itibar etmemesi gerektiğini söyledi.
Polis, Irak uyruklu iki kişiyi dolandırmaya kalkan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
 

YOZGAT

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Yozgat’ta tarihi eser operasyonu
Yozgat’ta tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Yozgat’ta tarihi eser operasyonu
Kendi vatandaşlarını dolandırmaya kalktılar
YEREL HABERLER Kendi vatandaşlarını dolandırmaya kalktılar
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
YEREL HABERLER 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Yozgat’ta soğuk hava araç camlarını ve çeşmeleri dondurdu
YEREL HABERLER Yozgat’ta soğuk hava araç camlarını ve çeşmeleri ...
Yozgat Belediyesi kışa hazır
YEREL HABERLER Yozgat Belediyesi kışa hazır
Akdağmadeni’nde "Huzur Akdağmadeni" uygulaması
YEREL HABERLER Akdağmadeni’nde "Huzur Akdağmadeni" uygulaması
Yozgat’ta manda sayısı 4 kat arttı
YEREL HABERLER Yozgat’ta manda sayısı 4 kat arttı
Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı
YEREL HABERLER Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ...
Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ...
Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 15 yaralı
YEREL HABERLER Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, ...
Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı
YEREL HABERLER Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ...
Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
YEREL HABERLER Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve ...
Fuat Oktay: 2023 hedeflerini yakalayacağız
YEREL HABERLER Fuat Oktay: 2023 hedeflerini yakalayacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Yerelden kalkınma olmazsa ulusal anlamda kalkınmayı başaramayız”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Yerelden kalkınma ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X