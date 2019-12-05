Ayakkabı tamircilerinde kış yoğunluğu

Yozgat’ta kış mevsimi ile birlikte ayakkabı tamircilerinin iş yoğunluğu arttı.

Havaların soğumaya başlamasıyla kışlık ayakkabı ihtiyacı duyan özellikle dar gelirli vatandaşlar yeni ayakkabı almak yerine eski ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ediyor. Yozgat’ta 40 yıldır ayakkabı tamirciliği ile uğraşan Abdurrahman İnaltekin, özellikle kış mevsiminde tamirat işlerinin fazla olduğunu ve iş yoğunluklarının arttığını söyledi.

Ayakkabı tamirinin daha hesaplı olduğunu aktaran İnaltekin, “Kış mevsimiyle birlikte ekonomik şartlar nedeniyle insanlar ayakkabılarını tamir ettirme ihtiyacı duyuyor. Ayakkabı tamirleri 510 lira arasında değişiyor. Rabbimize şükür kış mevsiminde işlerimiz iyi. Vatandaşlar geçen sene giydikleri kışlık ayakkabılarını ufak tefek tamir gerektiren yerlerini bize yaptırarak giymeyi tercih ediyor. Şu sıralar işlerimizde yoğunluk var. Bu yoğunluğumuzun da kış boyunca devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

YOZGAT 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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