Yeşil ve beyazın eşsiz buluşması kartpostallık görüntü oluşturdu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde geniş bir alanı kapsayan Akdağmadeni ormanlarında etkili olan sis ve kar, doğanın yeşil örtüsü ile birleşince ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

Yozgat’ın doğası ve ormanlarıyla ünlü Akdağmadeni ilçesinde, Akdağmadeni ormanları, yağan kar ve oluşan sis sonrası eşsiz bir manzaraya büründü. Geniş alanına sahip Akdağmadeni ormanları, yazın yeşil doğasıyla kendine hayran bırakırken kışın da yağan kar ve oluşan sis sonrası ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Uçsuz bucaksız görüntüsüyle kendisine hayran bırakan ormanlık alanlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Kar yağışı ve sonrası havadan görüntülenen yeşil ve beyazın eşsiz uyumu kendine hayran bırakıyor.

YOZGAT 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

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YATSI 18:47

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