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2 bin 500 yıllık tarihi eserler ele geçirildi

İHA

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2500 yıllık olduğu belirtilen tarihi eser ele geçirildi.

2 bin 500 yıllık tarihi eserler ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2500 yıllık olduğu belirtilen tarihi eser ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.U., isimli şüphelinin yolcu otobüsünde Yozgat’tan Ankara’ya tarihi götüreceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, bahse konu yolcu otobüsünü Yerköy’ye bağlı Sekili köyü mevkiinde durdurdu. Jandarma ekipleri, otobüste yaptıkları aramada, O.U.’ya, ait el çantasında tarihi eser olarak değerlendirilen ve 2500 yıl öncesi Roma ve Helenistik dönemine ait; 13 adet sikke, 1 adet baykuş, 1 adet yarım ay şeklinde metal obje, 1 adet iğne şeklinde metal obje, 7 adet insan figürü bulunan metal küçük heykel, 1 adet heykel karidesi metal parça, 1 adet iki ucunda aslan figürü bulunan metal bileşik, 1 adet küçük testi şeklinde metal, 1 adet üzerinde yeşil renk bulunan metal kolye ucu ve 2 adet metal küçük bıçak kını ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken olayla ilgili O.U., isimli şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

YOZGAT

09 Aralık 2019 Pazartesi

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