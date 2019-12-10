Emniyet Müdürü Esertürk, basınla bir araya geldi

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat’ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile basın bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Yozgat Polis Evinde düzenlenen programa Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, birim amirleri ve gazeteciler katıldı.

Toplantı da İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Çağrı Şentürk, 2018 ve 2019 yılında emniyet müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Yozgat Valisi Kadir Çakır açıklamalarda bulundu. Çakır, valilik, emniyet ve Jandarma olarak Yozgat halkına en iyi hizmeti verebilmek adına çalıştıklarını söyleyerek “Devletin asli görevi birinci görevi asayiş ve güvenliktir. Yaşadığımız toplumda yaşadığımız ülkede eğer asayişi, güvenliği sağlayamadıysanız onun dışında hiçbir temel konuya el atamazsınız. Ne eğitime ne tarıma ne sanayiye aklınıza ne geliyorsa. Bu güvenlik müessesi bizim yaşadığımız coğrafyada kolay bir durum değil. Yozgat özelinde ise gerek emniyetimiz gerek jandarmamız il merkezinde köylerinde ilçelerinde güvenliği sağlamak için en üst düzeyde gayreti gösteriyor. Bu anlamda Yozgat halkımıza teşekkür ediyorum onlar da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Yozgat basınımıza da teşekkür ediyorum, onlar bizim elimiz, gözümüz, kulağımız. Çünkü emniyet ve asayiş olaylarında ihbar müessesi çok önemli. Bu anlamda herkese çok büyük görevler düşüyor. Gazetecilerimiz bu işi en iyi şekilde yapıyor. Hepimizin amacı Yozgatlı vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir” dedi.

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ise Yozgat basını ile iyi bir diyalog içinde çalıştıklarını belirterek “Yozgat basınımız ile kamu görevi esnasında birlikte çalıştığımız bir alanda emek veriyoruz. Çalıştığımız alanlar genellikle ortak. Basınımızla birlikte çalışmak güzel. Onlarla çalışmalarımızdaki güvenlik algısıyla alakalı ya da vatandaşın basit tedbirlerle alacağı önlemlerle suçun önüne geçmeyle ya da daha sonrasında bilgilenmeleriyle alakalı gerçekten basına büyük iş düşüyor. Bu noktada Yozgat’ta basın mensubu arkadaşlarımızla güzel bir diyalog içinde Yozgatlılar için beraber çalışacağız” şeklinde konuştu.

Programın ardından Yozgat basını ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.

YOZGAT 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:14

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