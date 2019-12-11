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KYK’lı öğrencilerden minik kardeşlerine dostluk eli

İHA

Yerköy Molla Hüsrev Yurdu personeli ve öğrencileri, 'Gönül Bağı' etkinlikleri çerçevesinde Yerköy Şehit Muhammed Ali Ocak İlk ve anaokulunu ziyaret ederek toplanan yardımları minik öğrencilere teslim etti.

KYK’lı öğrencilerden minik kardeşlerine dostluk eli

Yerköy Molla Hüsrev Yurdu personeli ve öğrencileri, ‘Gönül Bağı’ etkinlikleri çerçevesinde Yerköy Şehit Muhammed Ali Ocak İlk ve anaokulunu ziyaret ederek toplanan yardımları minik öğrencilere teslim etti.
Yerköy Şehit Muhammed Ali Ocak İlk ve anaokulunda gerçekleştirilen etkinlikle yurtta kalan üniversiteli öğrenciler, minik öğrencilerle sohbet edip oyun oynadı. Daha sonra üniversiteli öğrenciler, okul öğretmenleri eşliğinde sınıfları gezerek yanlarında getirdikleri hediyeleri minik öğrencilere verdi.
Gerçekleştirilen etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Yerköy Molla Hüsrev Yurdu Müdürü Tuğrul Bozer, “Düzenlediğimiz yardım kampanyası ile ilçemizdeki minik kardeşlerimize bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bu anlamlı etkinliğe yoğun katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Dünyada ölmeyecek tek şey iyilik ve sevgidir. Biz de bu manada karınca kararınca bir yardım yapmak istedik. Çocuklarımızın yüzlerindeki bir tebessüm bizler için çok anlamlıydı” dedi.

YOZGAT

11 Aralık 2019 Çarşamba

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