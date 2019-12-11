Çamur hünerli kadınların ellerinde hayat buluyor

Yozgat Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda açılan tezhip ve çini kursunda, hünerli ellerin çamurdan yaptıkları testi, vazo, saksı, tabak, bardak gibi eşyalar evleri süslüyor.

Yozgat’ta Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını tanıtmaya ve yok olmasını önlemek amacıyla açılan tezhip ve çini kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Tezhip ve çini kursuna katılan kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de döner sermaye kapsamında ürettikleri ürünleri satışa çıkararak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Marifetli ellerinde çamuru şekillendirerek istedikleri objeyi tasarlayan kursiyer kadınlar, fincandan tabağa, biblodan kalemliğe, saksıdan testiye kadar birçok eseri üretiyor. Kurs sonunda kendilerine ait atölye açabilecek duruma gelen kadınlar, sosyal hayata atılarak kendi işlerini dahi kurmayı planlıyor.

Açılan tezhip ve çini kursunda hem boş zamanlarını değerlendirdiklerini hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirten kadınlar, “Burada güzel işler yapıyoruz. Eskimiş bir sanat eskilerden bize gelen bir sanat onu icra ediyoruz. Ayriyeten aile bütçemize katkıda bulunuyoruz hem de bize miras bırakılan bir sanatı devam ettiriyoruz. İbriklerimiz var, vazo, tabaklar, pilavlıklar yani günlük hayatta da kullanabileceğimiz her şeyi yapabiliyoruz burada” dedi.

Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Abdullah Aydın ise yaptığı açıklamada, “Çini deyince Kütahya civarları her ne kadar akla gelse de biz de buralarda onlardan aşağı kalmayacak kalitede ürünler üretiyoruz. Bizim amacımız hem unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı gelecek nesillere aktarabilmek hem de bu konu ile ilgili alakalı kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza burada bir şeyler öğretebilmek. Bizim kendi bünyemizde döner sermayemizde var. Üretilen bu ürünler satışı gerçekleştiği anda hem kuruma hem de ürünün sahibine bir gelir sağlıyor. Bunun haricinde kişi burada mesleği tam olarak icra ettikten sonra dışarıda da kendine atölye kurabiliyor. O da istihdama yönelik olan bir amacımız, bu şartları taşıyan kursiyerlerimizde bulunmaktadır. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

YOZGAT 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:14

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