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Yozgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Yozgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

KırıkkaleYerköy D200 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, A.H. yönetimindeki 58 TE 927 plakalı otomobil Yerköy’ den Kırıkkale istikametine seyir halindeyken Terzili köyü mevkiinde aracın kontrolden çıkması sonucu devrildi.
Kazada yolcu konumunda bulunan D.D hafif yaralı olarak Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası trafik akışı Yerköy Bölge Trafik Ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

YOZGAT

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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