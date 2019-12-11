Kardeşinin adına yaptırılan çeşmenin başında ölü bulundu

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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Aşağıcumafakılı köyünde yaşayan 53 yaşındaki Ali Elhan, şehit kardeşi adına yaptırılan çeşme başında ölü bir şekilde bulundu.

Edinilen bilgilere göre dün sabah saatlerinde “Biraz Dolaşmaya” çıkıyorum diyerek, traktörle evden ayrılan Ali Elhan, gece geç saatlere kadar eve dönmedi. Yakınları Elhan'ı bulmak için armaya çıktı. Uzun aramalar sonucunda Elhan’ın cansız bedeni, şehit kardeşi adına yaptırılan çeşmenin yanında ölü bir şekilde bulundu. Olay yerine gelen Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cenaze, Yozgat Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ali Elhan’ın küçük kardeşlerinden Resul Elhan’ın 1996 yılında Tunceli’de gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit olduğu öğrenildi.

YOZGAT 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:14

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